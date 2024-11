Unter der Leitung von Kunstprofessorin Monja Petersen hatten die Schülerinnen und Schüler der HLW St. Veit International wieder die Gelegenheit, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. „Mit diesem Wettbewerb bieten wir den jungen Talenten die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung des neuen Etiketts mitzuwirken“, erklärt Marlies Heinricher-Woltran, Marketingleiterin bei der Privatbrauerei Hirt. Sie zeigte sich begeistert von den vielen kreativen Einreichungen.

Keine traditionelle Weihnachtskugel

Das Wettbewerbsthema in diesem Jahr lautete: „Gestalte eine kreative Weihnachtskugel“. Das Sieger-Design kommt heuer von Franziska Haimburger aus der dritten Klasse. „Ihr Design verdeutlicht, dass eine Weihnachtskugel nicht nur traditionell sein muss“, heißt es dazu von der Privatbrauerei. Im Rahmen einer kleinen Feier überreichte Heinricher-Woltran die Weihnachtsgallone an die Siegerin sowie an Petersen und HLW-Direktorin Gerlinde Zergoi-Wagner.

„Die praxisnahe Ausbildung in Zusammenarbeit mit unseren Partnerbetrieben ist uns sehr wichtig. Projekte wie dieses bieten unseren Schülerinnen und Schülern wertvolle Erfahrungen“, freut sich Petersen. Die limitierte Weihnachtsgallone – in der sich das Hirter Rubin Bock befindet – ist in der Hirter Bierathek und allen Hirter Genusstheken erhältlich.