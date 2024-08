Am Donnerstagmittag informierte Franz Pirolt (FPÖ), Bürgermeister der Stadtgemeinde Straßburg , über die aktuelle Trinkwasser-Situation seine Bürger, dass gewisse Parameter gemäß Trinkwasserverordnung im Wasser überschritten seien. Trinken kann man seitdem das Wasser nicht mehr, dazu muss es abgekocht werden. „Beim Kochen ist es kein Problem“, erklärte Pirolt am Freitag vormittag. Betroffen sind die Bürger von Straßburg Stadt. „Draußen in den ländlichen Teilen des Ortes ist nichts zu tun“, setzt er hinzu.