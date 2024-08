Am Donnerstagmittag machte die amtliche Mitteilung die Runde. In einem Schreiben informierte Franz Pirolt (FPÖ), Bürgermeister der Stadtgemeinde Straßburg, über die aktuelle Trinkwasser-Situation: „Bei routinemäßiger Überprüfung der Gemeindewasserversorgungsanlage Straßburg wurde festgestellt, dass Parameter gemäß Trinkwasserverordnung überschritten sind und die Verwendung als Trinkwasser derzeit nicht geeignet ist.“

Bürgermeister Franz Pirolt © Gert Köstinger

Abkochen mindestens drei Minuten

Das Wasser dürfe nur im verlässlich desinfizierten Zustand (abgekocht bei Siedetemperatur, die zumindest drei Minuten gehalten werden muss) für Trinkwasserzwecke verwendet werden. „Als Brauchwasser für alle anderen Zwecke ist das Wasser uneingeschränkt nutzbar“, so Pirolt. „Wir arbeiten an der Behebung des Problems und sind bemüht, die Trinkwasserqualität so rasch wie möglich wieder herzustellen“, sagt der Bürgermeister.