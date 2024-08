Es ist auch bekannt als das Fest der Farben: das traditionelle indische Holi-Fest. 2012 hat es auch den Weg nach Österreich gefunden und sorgt bei den Besucherinnen und Besuchern für prächtige Stimmung, bunte Gesichter und Kleidung. Bisher fanden diese Festivals allerdings hauptsächlich in urbanen Räumen statt – am Wochenende wird sich erstmals Gurk in ein Meer von Farben verwandeln.