Die Jufa-Hotels bringen das traditionelle indische Holi-Fest nach Kärnten. Am Samstag, 3. August, wird das Fest im Jufa-Hotel beim Stift in Gurk über die Bühne gehen. Einlass ist um 12 Uhr, Beginn ist um 13 Uhr.



Am Programm stehen: Temple Dance, das Erhalten von einem Tilaka-Segenszeichen, interaktive Präsentation („India – die Vielfalt“) sowie ein Bolly-Dance mit Gästebeteiligung. Besucher erhalten auch ein Henna-Tattoo.

Während des Festes gibt es auch Workshops, wie etwa ayurvedisches Kochen, ayurvedische Kosmetik sowie Sari und Turban binden. Stärken können sich die Besucher bei einem Holi-Buffet. Der Eintritt beträgt eine freiwillige Spende.