Ein Unwetter in der vergangenen Woche verursachte in der Gemeinde Frauenstein einiges an Schaden. Betroffen waren die Meiseldinger Straße, die Zedler Straße, Predler Straße, die Wimitz und die Überfelder Landesstraße. Dazu kamen Überflutungen, die private Gebäude in Überfeld, Hunnenbrunn und Kraig betrafen. So stand die AVS Tagesstätte unter Wasser und auch die Volksschule Kraig. „Es war ein riesengroßer Warnschuss“, sagt Bürgermeister Harald Jannach. Es habe sich gezeigt, was passieren könne, wenn ein Hochwasser in einer größeren Dimension käme. Würde der Kraiger Bach übergehen, dann sei das eine große Gefahr für den Oberort Kraig. „Dieses kleine Unwetter hat die Grenzen der derzeitigen Kapazität der Kraiger Bachverrohrung aufgezeigt“, so Jannach weiter.