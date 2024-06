Im Vorjahr hat sich Marcus Wagner als Holzkünstler selbstständig gemacht. Er fertigt in seiner Kreativwerkstätte in Kraig verschiedenste Kunstwerke aus Holz an. Nun geht der gelernte Elektriker noch einen Schritt weiter: „Zusätzlich zur Holzschmuckmarke ‚Leaf‘ meines Unternehmens habe ich beschlossen, eine neue Marke zu gründen, um mich sowohl am nationalen als auch am internationalen Markt zu positionieren“, erklärt Wagner.

Auftritt im TV geplant

Nun hat er die Marke „MeinWood“ herausgebracht und erweitert damit sein Sortiment um schicke Holzmöbel und weitere Einzelteile. „Mein Zielmarkt ist vorerst Österreich und der deutschsprachige Raum, ich möchte meine Platzierung in Zukunft aber auch auf internationale Märkte ausrollen“, erzählt Wagner. Den Durchbruch erhofft er sich von den kunstvoll-funktional designten Handyladestationen aus Holz und Epoxidharz, die gleichzeitig Accessoires sind. Nächstes Jahr möchte der Holzkünstler damit bei der österreichischen TV-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ oder dem deutschen Format „Die Höhle der Löwen“ mitmachen. „Die Bewerbung ist abgeschickt“, verrät der Kraiger.

Eines der Holzwerke von Markus Wagner © MIAS PHOTOART _MICHAELA PFLEG

Seine Werke sind derzeit im eigenen Webshop meinwood.at, aber auch in den bestehenden Fachl-Standorten in Klagenfurt, Gmunden und Graz zu kaufen. Ab August 2024 ist Wagner mit seinen Holzunikaten zudem im Fachl Villach vertreten.

Kunst aus Holz

„In Zukunft möchte ich ‚MeinWood‘ zu einer bekannten Marke machen, welche für unvergleichliches Design und höchste Qualität aus nachhaltigen Rohstoffen steht. Der Markenname soll sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch einprägsam und leicht zu merken sowie in Wort und Schrift gut verwendbar sein“, gibt Wagner seine Intention bekannt. Bereits als Kind war der Kraiger gern im Wald unterwegs. Die Liebe zur Natur und zur Kunst führten zur Unternehmensgründung: „Ich persönlich sehe mich als Künstler. Meine Projekte aus Holz plane ich individuell für jede Kundin und jeden Kunden.“

Seine Fertigkeiten im elektrotechnischen Bereich lässt er gerne in die Holzanfertigungen einfließen. So sorgen beispielsweise die Tische mit versteckten Ladestationen für Mobiltelefone oft für staunende Blicke, wie Wagner erzählt.