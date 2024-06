Für Veranstaltungen in der Gemeinde Metnitz wurde der Turnsaal des Bildungszentrums jedes Mal mit viel Aufwand umgestaltet: Um den Raum abzudunkeln, mussten beispielsweise Fenster mit Folien abgedeckt werden, was weder schön noch praktikabel war. Auch die Bestuhlung sowie die Teppiche, die bei Veranstaltungen verwendet wurden, waren bereits veraltet und teilweise beschädigt. Nun wurde der Turnsaal adaptiert und damit auch die Weiterführung von Veranstaltungen von Vereinen und Schulen in der Gemeinde Metnitz gesichert.

70 Prozent durch Förderung finanziert

„Jede Gemeinde braucht einen modernen, gut ausgestatteten Saal, in dem Veranstaltungen aller Art durchgeführt werden können. Das fördert sowohl das Vereins- und Kulturleben als auch den Zusammenhalt innerhalb einer Gemeinde“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der als Orts- und Regionalentwicklungsreferent für LEADER-Projekte zuständig ist. Im Rahmen des Vorhabens wurden darüber hinaus noch ein Teppich zur Schalldämmung und neue Sessel gekauft. Zudem wurden alle Fenster des Turnsaals mit Jalousien ausgestattet, damit der Turnsaal in Zukunft schnell und effizient abgedunkelt werden kann. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen belaufen sich auf knapp 78.000 Euro, die LEADER-Förderung beträgt rund 55.000 Euro. Gruber hat die Förderzusage dem „Hausherren“ Bürgermeister Peter Grabner persönlich überreicht.