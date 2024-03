Seit dem 5. März betreibt Thomas Wobak sein Boxstudio „Fight & Fitness“. Wer jedoch denkt, dass hier nur geboxt wird, liegt falsch. Wobak ist es wichtig, „die Bewohner aus dem Bezirk St. Veit fit und gesund zu halten“.

Insbesondere möchte der 31-Jährige Kinder und Jugendliche zu sportlichen Aktivitäten motivieren. Neben dem klassischen Boxen bietet der gelernte Personal-Trainer auch Kurse wie Rückenfit, Bauch-Beine-Po und Funktional Fitness-Einheiten an. Letzteres ist ein Zirkeltraining, welches Kraft, Mobilität und Stabilität fördert. Denn für Wobak ist es wichtig, dass dieses Angebot „nicht nur die körperliche Fitness fördert, sondern auch dazu beiträgt, einen aktiven und gesunden Lebensstil zu etablieren“.

Ernährungsberatung

Wobak selbst ist seit acht Jahren im Boxsport tätig und beschäftigt sich mit dem Thema Kraftsport schon seit seiner Jugend. Er hat neben seiner Ausbildung zum Coach auch die zum diplomierten Ernährungstrainer gemacht. Daher bietet er in seinem Studio in St. Georgen am Längsee auch Kurse zur gesunden Ernährung an, „um einen ausgeglichenen Lebensstil zu fördern und den Körper vital zu halten.“

Die Eröffnung letzte Woche verlief laut Wobak gut: „Der Start war so, wie ich es mir erhofft habe. Aktuell gibt es 25 Anmeldungen“. Alle Kurse können für einen einmaligen Beitrag von 80 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Kinder pro Monat besucht werden. Um Voranmeldung wird gebeten.