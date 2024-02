Maria Piribauer ist seit dem 1. Februar ärztliche Leiterin der Rehabilitationsabteilung für Krebspatienten im Kurzentrum der Humanomed in Althofen. Sie folgt damit auf Primaria Elisabeth Isak, die sich pensionsbedingt zurückzieht. Auch eine weitere Position wurde mit einer Frau besetzt: Als Fachärztin für Innere Medizin und Onkologie wird Theresa Benedikt ihre Tätigkeit aufnehmen.

In der Abteilung ist der Fokus der Rehabilitation darauf ausgerichtet, Patienten, die ihre primäre Krebstherapie abgeschlossen haben, physisch und psychisch so zu unterstützen, sodass sie ihren Alltag wieder möglichst selbstständig bewältigen können. Maria Piribauer definiert das primäre Ziel der Onkologischen Rehabilitation: „Es besteht darin, die Symptome zu minimieren, die durch die Tumorerkrankung und ihre Behandlung verursacht werden.“

Ausbildung in Deutschland

Die 58-Jährige, die aus Niederösterreich stammt, absolvierte ihr Medizinstudium an der Universität Wien. Die Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin schloss sie im AKH Wien und in der Klinik Favoriten (ehem. Kaiser-Franz-Josef-Spital Wien) ab. Für die Ausbildung zur Fachärztin für Innere Medizin zog es die gebürtige Niederösterreicherin nach Deutschland an die Kliniken Essen-Mitte sowie ans Klinikum Passau. Danach kehrte sie nach Österreich zurück, wo sie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit als Fachärztin und Oberärztin für Innere Medizin und Hämatoonkologie tätig war. Dort schloss sie auch die Ausbildung zur Zusatzfachärztin für Hämatologie und internistische Onkologie ab.

Seit Dezember 2022 unterstützt Piribauer das Team der Onkologischen Rehabilitation im Humanomed Zentrum Althofen.