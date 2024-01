Eines vorweg: Die HLW St. Veit und die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) in Althofen hatten ihn schon – den Tag der offenen Tür. Aber: „Bei uns kann man immer vorbeikommen“, sagt die Direktorin der HLW, Gerlinde Zergoi. „Man kann sich jederzeit für einen Schnuppertag oder eine Schulführung anmelden.“ Das gilt für Schulklassen genauso wie für Jugendliche und deren Eltern. Dann wird ein individueller Stundenplan zusammengestellt und der oder die potenzielle Schülerin kann ausprobieren, ob die Schule passen könnte. Zergoi: „Die meisten rufen ja an und sagen, was sie interessiert, daraus erstelle ich den Stundenplan.“