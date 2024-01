„Ich wende mich mit Besorgnis an Sie, um auf eine prekäre Situation aufmerksam zu machen, die derzeit viele Bewohnerinnen und Bewohner betrifft. Im letzten Kalendermonat des Jahres 2023 erfolgte in der Wohnanlage Millenniumspark in St. Veit an der Glan, die dem Kärntner Siedlungswerk (KSW) gehört, eine unerwartete und drastische Mieterhöhung um 31 Prozent. Diese Erhöhung bedeutet für die Mieterinnen und Mieter eine finanzielle Mehrbelastung von etwa 160 bis 190 Euro.“

Mit diesen Worten beginnt ein Leserbrief, der die Kleine Zeitung vor Kurzem erreicht hat. Auch Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) reagierte überrascht und kündigte ein Gespräch mit dem KSW an. „Ich möchte wissen, woher die 31 Prozent kommen.“ Es könne zwar sein, dass im Hintergrund gewisse Darlehen ausgelaufen sind, aber selbst dann gäbe es andere Möglichkeiten. „Man könnte die Kredite auch nach hinten strecken“, sagt Kulmer. Er vergleicht die Situation im Millenniumspark mit der Buwog-Causa 2015. Damals wollte das Wohnungsunternehmen die Mieten am Wayerfeld eklatant erhöhen. In der Folge kaufte die Stadtgemeinde die Wohnungen, um die Folgen für die Mieterinnen und Mieter abzufedern.

Das sei im Falle des Millenniumsparks allerdings keine Option. „Es geht hier um eine viel größere Anlage und das können wir uns bei der derzeitigen finanziellen Situation nicht leisten“, betont Kulmer.

Bürgermeister Kulmer war überrascht von der Vorgehensweise des KSW © KK/Stadt

KSW versucht zu beschwichtigen

Nun meldet sich das KSW selbst zu Wort – und beruhigt die Bewohnerinnen und Bewohner. Es soll sich um ein Missverständnis gehandelt haben. Konkret geht es um ein Darlehen der Kärntner Sparkasse, bis Ende 2023 sei die Wohnanlage mit variablen Zinsen ausgestattet gewesen. „Nach intensiven Verhandlungen haben wir am 27. Dezember 2023 eine schriftliche Bestätigung seitens der Bank erhalten, die eine erhebliche Reduzierung der jährlichen Rückzahlung ab dem 1. Januar 2024 festlegt“, informiert KSW-Geschäftsführer Stefan Konecny. Diese Reduzierung belaufe sich von rund 197.000 Euro auf circa 183.000 Euro und werde bis zum 31. Dezember 2033 bestehen bleiben.

Die Vorschreibungen für die Mieterinnen und Mieter für Jänner 2024 wurden allerdings bereits Ende November erstellt. „Dementsprechend konnten wir die damit einhergehende Reduktion der Mieten noch nicht in die Vorschreibungen von Ende November 2023 integrieren“, erklärt Konecny.

Laut Angabe des KSW arbeitet man zurzeit daran, eine neue Vorschreibung für Jänner 2024 zu erstellen, die Kundinnen und Kunden sollen in den kommenden Tagen über die gesunkene Miete informiert werden.

Mieterhöhungen werden nicht für Renovierungen verwendet

Der Leserbrief kritisierte nicht nur die angekündigte Mieterhöhung, sondern auch die Art der Kommunikation des Siedlungswerkes. Demnach habe man das Schreiben kurz vor Weihnachten erhalten, was als „inakzeptabel“ befunden wird. Dazu komme, dass die Erhöhungen ohne entsprechende Renovierungen an der Wohnanlage geschehen. Auch zu diesem Vorwurf bezog Konecny Stellung: „Die Kosten-Miete dient der Rückzahlung der Errichtungskosten und kann daher nicht für Verbesserungen oder eine Modernisierung verwendet werden.“

Mietpreisdeckel für gemeindeeigene Objekte

Besonders in St. Veit sind Mieterhöhungen ein sensibles Thema, da die Stadtgemeinde selbst für ihre Mietobjekte einen Mietpreisdeckel für 2024 und 2025 von je 2,5 Prozent festgelegt hat. Vizebürgermeisterin und Wohnungsreferentin Silvia Radaelli (SPÖ) erklärte im vergangenen August, dass Wohnen kein Luxus werden soll. Auf Objekte, die nicht in den eigenen Händen liegen, hat man freilich keinen Einfluss, dennoch hofft man, dass andere Vermieter diesem Beispiel folgen werden.