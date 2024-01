Im 89. Lebensjahr machte Erwald Müller seinen letzten Atemzug, er verstarb am 4. Jänner 2024. Als langjähriges Gemeinderatsmitglied und von 1970 bis 1973 als Vizebürgermeister hat er das Leben in der Martkgemeinde Gurk bedeutend mitgestaltet. Der Verstorbene war stets um das Wohl der Gemeinde bemüht. „Er hatte zwischendurch auch eine eigene Liste“, erinnert sich Bürgermeister Siegfried Wuzella: „Als Mensch war er nicht immer einfach, sondern ein kunterbunter Bursche. Bekannt war er vor allem als Pionier der Noriker-Zucht.“

So gründete Erwald Müller die erste Kärntner Noriker Reitergruppe und machte die Zucht dieser kräftigen Pferde im Land quasi salonfähig. „Er hat sich in der Noriker-Zucht einen Namen gemacht. Sein Wissen in diesem Bereich war sehr geschätzt“, erzählt Wuzella.

Der Landwirt war Obmann eines Pferdezuchtvereins und fungierte im Gemeinderat infolgedessen über zwei Jahrzehnte als Obmann des Agrarausschusses. Aber auch außerhalb seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit engagierte sich Erwald Müller in Gurk. Er war beispielsweise Obmann des Männergesangvereins.

Verabschiedet wird Müller am 8. Jänner um 14 Uhr im Rahmen einer Trauerfeier vor der Aufbahrungshalle in Gurk.