„Es verlässt uns eine hoch angesehene Persönlichkeit, die Althofen über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt hat.“ Mit diesen Worten spricht Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA) über Anton Rothwangl. Der in den 1970er- und 1980er-Jahren als Gemeinderat und Gemeindevorstand tätige war. Rothwangl ist am 30. Dezember 2023 im 97. Lebensjahr friedlich entschlafen.

Zeit seines Lebens erfreute sich der damalige Bezirksrauchfangkehrermeister und Gemeindepolitiker großer Beliebtheit in der Gemeinde und darüber hinaus. „Anton Rothwangl war ein sehr verdienter Mensch und auch bis zuletzt sehr an den Geschehnissen in Althofen interessiert“, sagt Walter Zemrosser über den Verstorbenen.

Wappenringträger von Althofen

In Würdigung seiner politischen und menschlichen Dienste rund um die Gemeinde wurde ihm 1984 der Wappenring von Althofen verliehen. „Das ist eine besondere Auszeichnung, die er sich redlich verdient hat“, sagt der Bürgermeister.

Die Verabschiedungsfeier findet am Freitag, dem 5. Jänner, um 14 Uhr vor der Aufbahrungshalle Althofen statt.