Leopold Polanz (94) verstarb am 17. Dezember in St. Veit. Sein Leben prägte die Musik und vor allem die Liebe zum Akkordeon. Der St. Veiter, der hauptberuflich als Lehrer an der damaligen Hauptschule in St. Veit tätig war, entlockte dem Instrument ganz besondere Klänge. So spielte er sogar Musik aus dem 15. und 16. Jahrhundert und sagte etwa begeistert anlässlich eines Weihnachtskonzertes 2016 darüber: „Starke Texte aus dem 15. und 16. Jahrhundert sind auch dabei.“ Polanz nutzte die ganze Breite, die sein Instrument bieten konnte, und beschäftigte sich sein ganzes Leben lang intensiv damit. 1976 begann er als Konzertmusiker. „Er hat ununterbrochen konzertiert“, erzählt sein Sohn Leopold Polanz nun über seinen Vater. „Er hat das Instrument ganz anders gespielt, als man sich das vorstellt, es waren ganz andere Klänge“, hebt dieser die Besonderheit seines Vaters hervor und dessen Bandbreite: „Auch Tango hat er gespielt.“

Fotograf, Musiker, Lehrer

Neben der Musik widmete sich Leopold Polanz dem Sport und hier gerne dem Skifahren auf seinen geliebten Bergen. Außerdem war der Musiker leidenschaftlicher Landschaftsfotograf, er zeigte seine Werke auch in Ausstellungen, so etwa unter dem Titel „Paradies Mittelkärnten“.

Über allem lag aber immer die Musik, erinnert sich Sohn Leopold. Sehr oft spielte Leopold Polanz in Kirchen, eher unübliche Orte für Akkordeonklänge. Sozial engagierte er sich etwa mit Auftritten in Pflegeheimen. Als Lehrer unterrichtete der 1929 in St. Veit geborene Polanz die Fächer Musik, Deutsch, Sport und Englisch, und das bis zu seiner Pensionierung 1988 in der Hauptschule seiner Heimatstadt.

Leopold Polanz war verwitwet, Gattin Erna verstarb bereits 1991. Der Ehe entstammten zwei Söhne, Sohn Helmut verstarb 1993. Der Abschied von Leopold Polanz war ein ruhiger. Hinterbliebene, Freunde und Bekannte geleiteten ihn zwei Tage vor Weihnachten zur ewigen Ruhe. Sein Instrument erklingt sicher wieder in einer anderen Welt, seinen letzten Weg begleiteten Melodien unter anderem von Franz Schubert und Robert Schuhmann.