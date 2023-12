Viele junge Mädchen kicken in den Nachwuchsteams des ATUS Guttaring und SV Kraig. Darum haben sich die beiden Vereins zusammengetan und einen Versuch gestartet, wie Guttarings Nachwuchsleiter Andreas Sallinger erzählt: „Insgesamt hatten wir 14 Mädchen mit Jahrgang 2012 bis 2014. Da haben wir gedacht, es würde sich anbieten, eine reine Mädchenmannschaft zu gründen.“

Einmal die Woche wird abwechselnd in Kraig und Guttaring trainiert, am 26. November nahmen die jungen Fußballerinnen an ihrem ersten Hallenturnier teil - und konnten schon ein Match gewinnen. „Wir haben auch neue Trikots für die Mädchen gekauft, um sie gleich von Anfang an zu motivieren“, verrät Sallinger. Er ist der Trainer der neuen Frauschaft und mit Leidenschaft bei der Sache.

Auch die Eltern seien von der Idee begeistert gewesen. Wenn es gut läuft, möchte man die Mädchen weiter begleiten, von der jetzigen U10 bis zur Kampfmannschaft: „Wenn alle Mädchen dabei bleiben und neue Spielerinnen hinzukommen, werden wir eine Kampf-Frauenmannschaft gründen. Derzeit gibt es nur eine im ganzen Bezirk, nämlich in St. Veit.“

Selbstvertrauen steigt

Für Sallinger ist es die erste Erfahrung als Trainer eines reinen Mädchenteams. Der 31-Jährige konnte aber schon beim ersten Training beobachten: „Die Mädchen kommen mehr aus sich raus. Sie trauen sich mehr zu.“

Sollte die Wintersaison gut über die Bühne gehen und die Eltern die Fahrzeiten nicht scheuen, so möchte man im Frühjahr offiziell die Spielgemeinschaft anmelden und mit dem Mädchenteam bei den Kärntner Meisterschaften mitspielen.