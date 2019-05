Facebook

Mario Zammernig, Julian Gallé © KK

Vereinfachung durch Digitalisierung ist bis in die Politik und die Wahlen vorgedrungen. Die werden bald über modernste Technologien ablaufen - ein weiterer Schritt zur digitalen Demokratie. Wahlen über Apps oder Webseiten zeigen die Ergebnisse unmittelbar. Man bräuchte keine Angst vor Wahlmanipulationen zu haben. „Faule“ Wähler müssten nicht mehr zur Wahlkabine.

Unser Geburtenjahrgang kann heuer das erste Mal bei den Europawahlen mitmachen - und wir gehen auf jeden Fall hin.

In einer digitalen Demokratie kann jeder - sogar anonym - seine Meinung im Internet preisgeben. Es ist zwar beunruhigend, wenn man beleidigende oder rassistische Kommentare liest. Trotzdem ermöglicht uns die Digitalisierung einen neuen Blick auf die Demokratie, denn man bekommt viel mehr mit.

Ein Blick in Twitter zum Beispiel und schon ist man mit persönlichen Tweets von US-Präsident Donald Trump konfrontiert! So bekommt man einen Eindruck, was politisch gerade abläuft.

Trotz Schwächen ist das ein wichtiger Schritt in eine moderne Demokratie, die uns und den nächsten Generationen eine hoffentlich gute Zukunft verspricht.