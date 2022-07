Bezirk St. Veit

So stimmen Sie mit! Die Kleine Zeitung sucht bei der "Platzwahl 2022" den schönsten Platz am Wasser in Kärnten. Ihr Lieblingsplatz befindet sich im Bezirk St. Veit? Hier können Sie bis zum 28. Juli 2022 für Ihren Favoriten voten.