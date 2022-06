In Liesing wurde aufgespielt. Der Dorfplatz war der große Sieger bei der allerersten Platzwahl in Kärnten und Osttirol. Und weil am Tag der Siegerfeier gleichzeitig Kirchtag im kleinen, aber wunderschönen Ort im Lesachtal war, marschierte das halbe Tal inklusive Musikkapelle auf, um den verdienten Sieg zu feiern. Die Lesachtaler haben zuvor in der Abstimmung gezeigt, dass sich der Platz eines kleinen Ortes gegen die große Konkurrenz durchsetzen kann – wenn man mitmacht und andere zum Mitmachen animiert.

Seit der ersten Platzwahl und dank der zahlreichen Leserinnen und Leser, die für ihren Lieblingsplatz gestimmt haben, ist die Wahl der schönsten Plätze im Land zu einer festen Größe für uns geworden. Und so dürfen wir inzwischen schon zur fünften Platzwahl aufrufen.

Die bisherigen Sieger im Rückblick

Dorfplatz Liesing im Lesachtal – Die schönsten Haupt- und Dorfplätze

© Helmuth Weichselbraun

Gipfelhaus am Magdalensberg – Genussplätze mit Aussicht

© Markus Traussnig

Sagamundo, das Haus des Erzählens in Döbriach – Die schönsten Familienausflugsziele

© Markus Traussnig

Gribelehof in Lienz – Die schönsten Gastgärten

© KK/Gribelehof

Im Vorjahr ging der Sieg – wir haben nach dem schönsten Gastgarten gefragt – an Osttirol. Geht der Sieg heuer wieder an Osttirol oder kann sich Kärnten den Platzwahl-Titel zurückholen. Wir sind bereits gespannt, welcher „Platz am Wasser“ für Sie der schönste ist.

Wer kann nominieren?

Jeder, der einen Lieblingsplatz am Wasser hat und der möchte, dass für seinen Platz abgestimmt wird, kann mitmachen und diesen Platz hier nominieren. Jede Privatperson, jeder Strandbadbetreiber und jede Strandbadbetreiberin, jede Gemeinde, jeder Wirt und jede Wirtin mit einem Lokal am Wasser… Nominieren können Sie den Platz mit dem Formular unter diesem Link. Wir freuen uns über möglichst viele spannende Kandidaten, die sich der Wahl stellen. Nominiert werden können die Plätze mit Foto und kurzer Beschreibung bis zum 26. Juni.

Welche Plätze suchen wir?

Welche Plätze suchen wir genau? Gesucht werden „Die schönsten Plätze am Wasser“ in Kärnten und Osttirol. Es kann ein Strand- oder Freibad sein, ein Lokal an einem See, Fluss oder Bach oder ein offizieller freier Seezugang des Landes Kärnten. Die Plätze müssen auf alle Fälle öffentlich zugänglich sein – der eigene Pool mag zwar ein wunderschöner Platz sein, aber er kommt als Kandidat für die Wahl natürlich nicht infrage

Wie wird gewählt?

Die Plätze, die bis zum 26. Juni nominiert werden und die unseren Kriterien entsprechen, nehmen an der Wahl teil. Diese wird von 3. bis zum 28. Juli online auf www.kleinezeitung.at/platzwahlktn stattfinden. Wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele Leser und Leserinnen bei der Wahl mitmachen und für ihren Lieblingsplatz am Wasser stimmen, schließlich darf dieser sich dann „Schönster Platz am Wasser in Kärnten und Osttirol“ nennen.