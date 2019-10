Via Facebook

© (c) APA/ZOOM.TIROL

Die schon in der Vergangenheit auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder auffällige SPÖ Langenzersdorf hat wieder einmal für Aufsehen gesorgt: In einem - mittlerweile wieder gelöschten - Facebook-Posting von Sonntagnachmittag instrumentalisierte sie den Fünffachmord von Kitzbühel am Sonntagmorgen gegen die FPÖ.

"Der 5-fach Kitzbühel-Mörder war glühender FPÖ'ler !!!", hieß es in einem Beitrag auf der offiziellen Facebookseite der SPÖ-Ortsorganisation nebst einer Collage von Fotos und Kommentaren des angeblichen Facebook-Profils des mutmaßlichen Mörders.

Außerdem verwendete die SPÖ-Organisation den Hashtag "#nächsterFPÖAmoklauf" für die Bluttat.

© Screenshot

Der Vize-Vorsitzende der Ortspartei war seiner Ausritte auf Facebook wegen kurzzeitig aus allen Parteifunktionen suspendiert worden. Er stand allerdings (an unwählbarer Stelle) auf der Landesliste der SPÖ Niederösterreich zur Nationalratswahl.