Sujetbild: Taxifahrer in Tirol von Unbekannten bewusstlos geschlagen © Weichselbraun

Zwei bisher unbekannte Männer haben bei Fügenberg im Tiroler Zillertal einen 39-jährigen Taxifahrer bewusstlos geschlagen und dem am Boden liegenden Mann auch noch Fußtritte versetzt. Die Fahndung nach den beiden Flüchtigen sowie weitere Ermittlungen blieben vorerst ohne Erfolg. Der Vorfall hatte sich bereits am 12. Jänner gegen 21.45 Uhr auf der Fügenberg-Straße ereignet.

Der Taxilenker war in Richtung Fügenberg unterwegs, als ihn auf Höhe der Hausnummer 3 zwei Männer durch Handzeichen zum Anhalten brachten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Da der 39-Jährige bereits einen Fahrauftrag hatte, bot er an, ein anderes Taxi zu schicken. Daraufhin schlug einer der Männer dem Chauffeur laut Polizei völlig unvermittelt durch die geöffnete Fensterscheibe ins Gesicht. Der 39-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er kam vor dem Taxi am Boden liegend wieder zu sich, während ihn einer der Angreifer mit Fußtritten traktierte. Danach flüchteten die beiden Männer.

Der 39-Jährige kontaktierte einen Kollegen, der Rettung und Polizei verständigte. Der Taxler wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Bei den Tätern handelt es sich laut Angaben des Opfers um zwei 20 bis 30 Jahre alte Männer, die akzentfreies Hochdeutsch sprachen. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.