Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Webpic)

Bei einem Verkehrsunfall im Tiroler Ötztal ist in der Nacht auf Sonntag eine Person ums Leben gekommen. Eine Polizeistreife hatte gegen 5.30 Uhr bei Sölden auf der B186 Ötztalstraße ungewöhnliche Fahrzeugspuren bemerkt und in der Folge am Ufer der Ötztaler Ache das Unfallfahrzeug entdeckt. Beim Lenker konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Um 5.55 Uhr wurden von der Leitstelle Tirol die Einsatzkräfte alarmiert und eine Suchaktion eingeleitet, da vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen in dem Fahrzeug befanden.

Die Identität des Unfalllenkers war, wie auch der Unfallhergang, zunächst noch ungeklärt. Das Fahrzeug trug deutsche Kennzeichen. Da es bereits mit Schnee bedeckt war, geht die Polizei davon aus, dass sich der Unfall bereits zwei oder mehr Stunden zuvor ereignet hatte. In der Nacht hatte Schneefall eingesetzt, die Straßen zum Teil eisig gewesen.

Da das Fahrzeug im Wasser der Ache zum Stillstand kam, wurde von der Wasserrettung das Umfeld der Unfallstelle nach möglichen weiteren Insassen abgesucht, wie die Tiroler Polizei am Nachmittag in einer Aussendung mitteilte. Diesbezüglich sei der Einsatz noch nicht abgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die Obduktion des Verstorbenen an. Die Klärung der Identität des Toten sowie die genauen Unfallumstände sind derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Allfällige Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizei in Sölden (Tel. 059 133-7108) in Verbindung zu setzen.

Im Ötztal herrscht tiefer Winter - am Sonntag musste zum zweiten Mal in Folge der Riesentorlauf abgesagt werden.