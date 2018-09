Facebook

Die Italiener wurden gestoppt © APA/HELMUT FOHRINGER

Nach einem telefonischen Hinweis am 20.09.2018, gegen 14.30 Uhr, wonach zwei italienische Fahrzeuge mit einer größeren Menge Steinpilze von Schmirn talauswärts unterwegs seien, hielten Beamte der AGM Streife Steinach-Wipptal die beiden Fahrzeuge auf der B182, Brennerstraße an. Im Auto befanden sich vier italienische Staatsbürger zw. 60 und 73 Jahren, außerdem fanden die Polizisten über 63 kg Steinpilze in den beiden Fahrzeugen.

Die BH Innsbruck ordnete eine sofortige Sicherheitsleistung von 200.- Euro pro Person an. Je 2 kg Steinpilze durften die Angezeigten behalten. Die restlichen Pilze wurden beschlagnahmt und dem Altersheim in Steinach übergeben.