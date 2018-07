Facebook

Symbolbild © APA/AFP/ARIS MESSINIS

Am Abend des 24. Juni ging es in Innsbruck rund. Nach dem Sieg von Recep Tayyip Erdoğan bei der Wahl in der Türkei, fand in Innsbruck ein nicht genehmigter Autokorso statt.

Die Polizei teilt nun das bisherige Ergebnis der polizeilichen Maßnahmen mit: So wurden einerseits die von den Polizeistreifen der verschiedenen Dienststellen bereits vor Ort wahrgenommenen Übertretungen angezeigt als auch – nach einem Zeugenaufruf - eingelangte Hinweise und Materialien bearbeitet.

Im Ergebnis wurden 65 Anzeigen gegen die betreffenden Fahrzeuglenker - von Polizeidienststellen des Stadtpolizeikommandos als auch des Bezirkspolizeikommandos Innsbruck- an die Behörde erstattet. Dabei handelte es sich überwiegend um verschiedene Übertretungen der Straßenverkehrsordnung, wie insbesondere Missachtung des Rotlichts, der Sperrlinie, unerlaubtes Hupen sowie Betätigen der Warnblinkanlage. Die Abklärungen hinsichtlich strafrechtlicher Relevanz aufgrund der politischen Motivation sind noch im Gange.