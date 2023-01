Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich über den Haupteingang eines Mehrparteienhauses in der Lienzer Straße in Matrei in die Kellerräumlichkeiten. Dort brachen die Täter ein Vorhängeschloss auf und stahlen aus einem Kellerabteil zwei E-Bikes samt Ladegeräten.

Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Matrei (Tel: 059133/7234) wird ersucht.