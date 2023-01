Am 22. Jänner 2023, zwischen 19.30 Uhr und 19.47 Uhr, verunstalteten drei bisher unbekannte mit einem Kapuzenpullover bekleidete Täter die Fassade eines Firmengebäudes in der Schillerstraße in Lienz mit Graffiti. Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Um zweckdienliche Hinweise an die Polzeiinspektion Lienz (Tel. 059133/7230) wird ersucht.