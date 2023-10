"Fuck Creativity" – mit diesem außergewöhnlichen Motto setzte der Tirolissimo, Tirols Landeskreativpreis, dieses Jahr ein klares Statement und eröffnete damit plakativ im Juni die Einreichphase. Mit dem Motto nicht nur provozieren, sondern vor allem die Diskussion in der regionalen Kreativwirtschaft anfachen. Der Tirolissimo 2023 ist nicht nur eine Bühne für kreative Exzellenz, sondern auch ein klares Statement für die Bedeutung von Innovation und Mut in der heutigen Kreativwirtschaft.

Rund 300 Kreativarbeiten (Zeitraum 1. September 2021 bis 31. August 2023) wurden in 20 Kategorien eingereicht. Nach eingehender Bewertung durch eine zwölfköpfige Fachjury wurden in 17 Kategorien 78 Nominierungen ausgezeichnet und daraus die begehrten Tirolissimi prämiert.

Visionen für Osttirol

Das Osttiroler Unternehmen Aberjung, 2012 gegründet und inzwischen vielprämiertes Designbüro mit internationalem Renomee, war heuer mit fünf Nominierungen in vier Kategorien im Rennen. Und in der Kategorie "Single Shot" ging in der Alten Remise am Innsbrucker Hauptbahnhof der Sieg an die Osttiroler. Man hat sich zur 10-Jahresfeier von Aberjung am 16. September 2022 etwas Besonderes einfallen lassen: Ein riesiges Passagierflugzeug landet in Nikolsdorf? Lienz bekommt endlich eine unterirdische Umfahrung? In Dölsach landet ein unheimliches Ufo? Eine geheimnisvolle Großbaustelle am Iselsberg?

Lienz bekommt in der Videokampagne von Aberjung endlich eine unterirdische Umfahrung © KK/Aberjung

Das Ganze wurde als Videokampagne angelegt. Es gab dafür tausende Aufrufe, unzählige Klicks und viel Gesprächsstoff in der Region. Die Videoserie überzeugte die Tirolissimo-Jury mit ihrer Originalität, der Anwendung moderner Techniken, wie CGI und der Art, wie aktuelle Themen und Visionen diskutiert werden können.

Für Kärntner Kreativpreis nominiert

Spannend wird es für Aberjung und damit für die kreativen Köpfe rund um Christoph Aschaber und Lukas Jungmann noch einmal am 20. Oktober. Die Agentur ist nämlich auch beim Creos in Kärnten insgesamt für vier Projekte nominiert und hofft auch hier auf einen Gewinn.

Aberjung hat mittlerweile 20 Personen im Team. Neben den Sparten Industriedesign, Grafikdesign, Marketing, Visualisierung, gibt es seit Frühjahr 2023 ein Architekturbüro im Haus „Aberjung Space“. Dieses leitet Hortense Kotzinger und beschäftigt eine Angestellte.

Lukas Nöckler-Wimmer, Nina Gomig und David Unterluggauer mit ihrem Tirolissimo © KK/studio20four

Beim Tirolissimo erfolgreich war auch eine weitere Osttiroler Designagentur. "studio20four" erhielt nicht weniger als vier Nominierungen und holte sich letztlich den begehrten Designaward Tirolissimo in der Kategorie "Low Budget Kampagne" – eine Arbeit im Auftrag des Tourismusverbandes Osttirol. Die junge, dynamische Kreativagentur aus Lienz hat sich darauf spezialisiert, innovative Designlösungen zu entwickeln und den Kunden dabei zu helfen, ihre Botschaften auf einzigartige Weise zu vermitteln.

Die Nominierungen sowie die Auszeichnung mit dem „Tirolissimo“ bei der „Tirolissimo-Gala“ bestätigt "studio20four" von Lukas Nöckler-Wimmer nicht nur als bedeutenden Akteur in der Werbebranche, sondern stärkt auch den Ruf Osttirols als kreativen Hotspot.