Dass sie außergewöhnliches Talent haben, bewiesen Hannah Brugger, Lisa Burgger, Nathalie Holzer, Josef Mair von der Landesmusikschule Matrei-Iseltal und Samuel Plieger aus Nordtirol schon im Mai beim Landesbewerb des Formats "podium.jazz.pop.rock. 2023“. Sie nennen sich "Uku & The Woodstocks" und werden von Sängerin Sara De Blue (Sarah Köll) gecoacht. Am vergangenen Wochenende ging es dann in die Bundeshauptstadt Wien zum Bundesfinale. Vom 11. bis 13. Oktober stellten sie sich in der Szene Wien einer hochkarätigen Jury.

In der Stilkategorie "popular & more" holten sich Hannah und Lisa Brugger (jeweils Vocals, Percussion), Nathalie Holzer (Vocals, Percussion, Acoustic Guitar), Josef Mair (Vocals, Piano) sowie der Schüler Samuel Plieger (Beatboxing) österreichweit den ersten Preis. "Das ist der bisher größte Erfolg für unsere Schule bei diesem Format", sagt Direktor Jo Mair.

Eigenkomposition von Hannah Brugger

Alle Arrangements stammten von der Musikschulpädagogin Sara De Blue, die vor allem die Vocals über viele Wochen hin auf Perfektion einstudierte und die Bandleitung innehatte. Die Schüler Josef Mair und Samuel Plieger wurden über mehrere Jahre von den Lehrpersonen Ingo Wibmer (Landesmusikschule Matrei-Iseltal) und Flo Baumgartner (Musikschule der Stadt Hall in Tirol) unterrichtet.

Bei der Jury punkten konnten die Osttiroler und ihr Nordtiroler Kollege mit ihren Kompetenzen in Konzept, Moderation, Beatboxing, Gesang und Piano, Dreistimmigkeit, Kostümen, Interpretation von eigenen Songs und Coversongs – passend zum aktuellen Thema Frieden. Besonderen Anklang bei Jury und Publikum fand die Eigenkomposition von Hannah Brugger "What About Us Now".