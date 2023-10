Nach einem Rissereignis auf einer wolfsabweisend geschützten Heimweide in Obertilliach hat die Tiroler Landesregierung gestern, Dienstag, eine Abschussverordnung für einen Wolf im Gailtal erlassen. Diese wurde von der Jägerschaft umgehend erfüllt. "Mein Dank gilt der Osttiroler Jägerschaft. Sie hat einen wesentlichen Anteil daran, dass die Zahl der Nutztierrisse im heurigen Jahr trotz gestiegener Wolfspopulation gesunken ist", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP). In Summe wurden in Osttirol im heurigen Jahr drei Wölfe gemäß einer Verordnung nach dem Tiroler Jagdgesetz erlegt.