Der Syrer und die Sennerin

Montag, 16. Oktober , Bücherei Assling, 19.30 Uhr.



Viel Humor, Lebensfreude und einige überraschende Erkenntnisse verspricht der Montagabend in Assling. Die gebürtige Asslingerin Silvia Ebner wird sich dabei mit dem gebürtigen Syrer Omar Khir Alanam über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Asslingern und Syrern unterhalten und dabei auf viele Lebensweisheiten stoßen. Seit 2019 verbindet die beiden eine Freundschaft mit vielen Gemeinsamkeiten, auch wenn ihre Lebensgeschichte nicht unterschiedlicher sein könnte.

Eintritt: freiwillige Spende.

Coffee with Cops

Montag, 16. Oktober, Gemeindeamt Assling, 9 bis 11 Uhr.

Dienstag, 17. Oktober, Gemeindeamt Lienz, 9 bis 11 Uhr.

Samstag, 21. Oktober, Krämermarkt in Matrei, 10 bis 12 Uhr.



Unter dem Motto "Beim Reden kommen d´Leut zamm" lädt die Polizei zum Coffee with Cops. Bei einer Tasse Kaffee können Bürger auf Augenhöhe mit Polizisten über Anliegen, Probleme oder über Alltägliches sprechen.

Burnout Beratung

Dienstag, 17. Oktober, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 17 bis 18 Uhr.



Das Lienzer Regionalsekretariat der ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) bietet kompetente, kostenlose und anonyme Burnout und Mobbing Beratung.

Um vorherigen Anmeldung im Sekretariat unter (04852) 621 02 oder vera.mair@oegb.at wird gebeten.

"Schenken oder vererben"

Dienstag, 17. Oktober, Arbeiterkammer Lienz, 18 Uhr.

Wann und wie eine Vermögensweitergabe sinnvoll ist, erfahren Sie beim kostenlosen Arbeiterkammer-Infoabend mit Notar Markus Mayr. Der Experte informiert über das aktuelle Erbrecht und gibt unter anderem Tipps zu Schenkung, Übergabe, Erbfolge, Pflichtteil, Testament oder Grunderwerbssteuer und erklärt, wie die optimale Lösung für individuelle Anliegen aussehen.

Anmeldung erforderlich unter 0800-22 55 22 -3535 oder lienz@ak-tirol.com

Blutspenden

Mittwoch, 18. Oktober, Wirtschaftskammer Lienz, 15 bis 20 Uhr.

Sonntag, 22. Oktober, Gemeindesaal Kartitsch, 17 bis 20 Uhr.



Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendenausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Kleidertausch

Freitag, 20. Oktober, Tamerburg Lienz, 15 bis 17 Uhr.

Freitag, 27. Oktober, Tamerburg Lienz, 15 bis 17 Uhr.



Die FoodCoop Osttirol "Die gute Speis" lädt zum Kleidertausch. Die Idee hinter dem Kleidertausch ist einfach: Jede Person kann bis zu fünf gewaschene und intakte Herbst-Winter-Kleidungsstücke mitbringen, die nicht mehr benötigt oder getragen werden und im Gegenzug neue Lieblingsteile mit nach Hause nehmen (keine Socken, Accessoires, Unterwäsche oder Bademode).

Gleichzeitig bietet sich für Interessierte die Möglichkeit, die gute Speis kennen zu lernen, sich zu informieren, wie man Teil der FoodCoop Osttirol werden kann und mit netten Menschen gute Köstlichkeiten zu probieren. Freiwillige Spenden erbeten.

"Nebelreißn"

Samstag, 21. November, Gemeindesaal Strassen, 20 Uhr.

Sonntag, 22. November, Gemeindesaal Strassen, 16 Uhr.



Mit dem ausgezeichneten Drama "Nebelreißn" von Ralph Wallner steht die Heimatbühne Strassen im Oktober auf der Bühne.

Inhalt:

Das Leben in den Bergen ist hart. Das Leben als Sennerin und Mutter, die keinen Kontakt zu ihrem Kind hat, ist noch viel härter. Unvermittelt holt sie die Vergangenheit wieder ein. Denn das Schicksal klopft an die Tür und tritt schlimmer in ihr Leben, als sie es sich je hätte vorstellen können. Und dennoch gibt es Hoffnung auf Glück. Denn wenn sich der Nebel lichtet, kommt die Sonne zum Vorschein, wenn er sich denn lichtet...

Kartenreservierung ist täglich von 17 bis 20 Uhr unter 0677-636 29 997 möglich. Eintritt: 10 Euro.

Weitere Termine:

Sonntag, 22.10., 16 Uhr und Donnerstag, 26.10., 20 Uhr.

Die Heimatbühne Strassen wagt sich an dramatischen Stoff heran © KK/Veranstalter

Repaircafé

Samstag, 21. Oktober, Mittelschule Egger-Lienz in Lienz, 14 bis 17 Uhr.



Der Verein Talente Osttirol lädt zum Repaircafé. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, defekte Elektrogräte, Nähmaschinen, Fahrräder, Spielzeug, Kleidung, Computer, Haushalsgegenstände, stumpfe Messer und Gartenscheren, Bücher und vieles mehr wieder in Schuss zu bringen. Während der Veranstaltung stehen erfahrene Experten bereit, um bei der Reparatur zu helfen. Neben der Reparatur gibt es in gemütlicher Atmosphäre auch Kaffee und hausgemachte Kuchen.

Um freiwillige Spenden wird gebeten.