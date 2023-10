Ein 54-Jähriger ist Montagnachmittag bei Forstarbeiten in einem Wald in Hopfgarten in Defereggen in Osttirol verletzt worden. Der Mann war gerade dabei, Bäume abzuholzen, die von Käfern befallen waren. Als er einen Jungbaum umschnitt, verklemmte sich dieser zwischen Wurzelstock und Erde. Durch die Spannung schnellte der Wipfel des Baumes zurück und traf den 54-Jährigen am Kopf, berichtete die Polizei.

Nach der Erstversorgung durch den First Reponder und die Bergrettung Defereggental wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen. Dort wurde der Österreicher stationär aufgenommen.