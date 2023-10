Wegbegleiter, Mitstreiter, Freunde und Familie von Bernhard Schneider haben sich Samstagnachmittag am Dorfplatz von Assling eingefunden. Auch Bürger und Landeshauptmann Anton Mattle waren anwesend. Die Gemeinde mit Bürgermeister Reinhard Mair hatte zum Festakt geladen. Ihr lag es am Herzen, Bernhard Schneider, 18 Jahre lang Bürgermeister und sechs Jahre Vizebürgermeister von Assling, besondere Ehre zukommen zu lassen. Schneider erhielt die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde in Tirol zu vergeben hat – er wurde zum Ehrenbürger ernannt.