"In einer schicksalhaften Wendung ereignete sich am 30. September auf der Route des Postbusses Linie 441, der etwa 20 Passagiere von St. Jakob im Defereggental nach Huben in Osttirol beförderte, ein tragischer Vorfall. Es gab einen Frontalzusammenstoß mit einem Pkw, welcher aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten war." Das war kein "echter" Einsatz, sondern eine Großübung zur Ausbildung von Mitarbeiter der Sondereinsatzgruppe (SEG) des Roten Kreuzes Osttirol.