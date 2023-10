Schwere Verletzungen erlitt ein türkischer Staatsbürger (20) Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Osttirol. Gegen 7.30 Uhr fuhr er mit seinem Pkw in Dölsach auf der Drautalbundesstraße in Richtung Lienz. Aus unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus, fuhr einige Meter den Straßengraben entlang und stieß dann gegen eine Brücke.

Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.