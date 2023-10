Sie gaben sich in den vergangenen zwei Tagen in Osttirol quasi die Türklinken in die Hand – Politiker aus Innsbruck und aus Wien. Es wurden Spatenstiche gefeiert, Personen geehrt und Einrichtungen eröffnet. Am gestrigen Samstag war der Tag des Landeshauptmannes Anton Mattle (ÖVP). Drei Termine beehrte er mit seiner Anwesenheit. Schon am Morgen wurde er in Iselsberg-Stronach willkommen geheißen. Dort wurde der erweiterte Kindergarten gesegnet. Dann war es wieder eine Kindereinrichtung, bei deren Eröffnung die Präsenz von Anton Mattle erwünscht war.