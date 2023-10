Schwerer Unfall am Freitag gegen 17.30 Uhr im Osttiroler Dölsach. Ein 85-Jähriger, kam mit seinem Geländewagen von der Straße ab und stürzte rund vier Meter tief in ein von hohen Mauern eingefasstes Bachbett ab. Die 80-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Auch der Fahrzeuglenker erlitt Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz verbracht.

Warum der Mann mit seinem Wagen von der Straße abgekommen ist, ist noch unklar. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen 42 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Dölsach und Lienz, ein First Responder, ein Notarzt und eine Polizeistreife.