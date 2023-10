Bereits zum dritten Mal findet am Sonntag, dem 15.Oktober 2023 um 16.30 Uhr, die kreative Feier für junge Familien in der Kapelle St. Anton in Panzendorf statt. Die Feier wird kindgerecht gestaltet sein, die Kinder können mitreden, sich einbringen, mitmachen und mit Begeisterung dabei sein. Die Kinder dürfen ihre Lieblingskuscheltiere bzw. ihre Haustiere mitbringen, somit wird die Feier noch bunter und aufregender.