"Homma wos getrunken?", diese Frage haben die meisten Autofahrer schon einmal gehört. In den nächsten Wochen wird man sie wie folgt beantworten können: "Jo, an Kaffee." Tirols Polizisten wollen nämlich mit den Bürgern in Kontakt treten. „Coffee with Cops“ heißt die Aktion. Die Polizistinnen und Polizisten werden bei Gemeinde- und Stadtämtern, Bahnhöfen, Wochenmärkten und Nahversorgern, grundsätzlich Orten, wo die Bevölkerung zusammenkommt, anwesend sein, um sich bei einer Tasse Kaffee auf Augenhöhe auszutauschen und über Anliegen, Probleme oder auch einfach nur Alltägliches zu sprechen.