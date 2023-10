Nach umfangreichen Vorarbeiten und einem ausführlichen Behördenverfahren mit einem rechtskräftigen Bescheid am Ende haben diese Woche im Matreier Ortsteil Gruben die Bauarbeiten für das Tiwag-Ausleitungskraftwerk am Tauernbach begonnen. Landeshauptmann-Stellvertreter und Energielandesrat Josef Geisler (ÖVP) nahm am Freitag den symbolischen Spatenstich vor und betonte: "Für die Tiroler Energieautonomie ist der Ausbau der heimischen erneuerbaren Ressourcen zwingend notwendig. Dieses Projekt wird die Versorgungssicherheit für den Bezirk nachhaltig erhöhen und wurde auch eingehend auf seine Nachhaltigkeit geprüft."