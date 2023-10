Die Freiwillige Feuerwehr Nußdorf-Debant sowie die Stadtfeuerwehr

Lienz wurden am Freitag, 6. Oktober um 07.04 Uhr alarmiert, nachdem

im örtlichen Abfallwirtschaftszentrum in der Draustraße ein Feuer

ausgebrochen war. Ein Müllhaufen am Betriebsgelände war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Aufgrund der betrieblichen Brandschutzmaßnahmen konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

E-Scooter als Brandursache

Die Feuerwehr Nußdorf-Debant sowie die Stadtfeuerwehr Lienz waren mit insgesamt neun Fahrzeugen sowie 52 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso das Rote Kreuz Lienz und eine Polizeistreife standen im Einsatz. Nach etwa 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet sowie die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.

Mittlerweile wurde auch bekannt, dass ein falsch entsorgter E-Scooter das Feuer ausgelöst hat. "Dies zeigt mal wieder, wie falsch entsorgte Abfälle, insbesondere Lithium Ionen Batterien bzw. Elektroschrott, zu Gefahr für Leib und Leben führen kann", heißt es vonseiten des Familienunternehmens Rossbacher. Die Bestätigung vonseiten der Polizei ist noch ausständig.