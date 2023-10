Wenn sich der Lienzer Gemeinderat trifft, um über einen einzigen Punkt zu beraten, brennt meist der Hut. Und so war es auch am Dienstagabend. Die Mandatare sind zusammengekommen, um die Finanzierung für das Hochwasserschutzprojekt an der Isel abzusegnen.

Eigentlich wurde dieser Beschluss schon im Februar 2023 einstimmig gefasst. Damals ging man von Gesamtkosten in der Höhe von 10.440.000 Euro aus. Mit diesen Zahlen ist man schließlich an den Bund herangetreten, der 84,9 Prozent der förderbaren Kosten übernehmen soll. Nicht förderbar sind übrigens die Ufergestaltungsmaßenahmen, welche etwa eine halbe Million Euro kosten.