Am Dienstag, 3. Oktober, gegen 12 Uhr lenkte ein 30-jähriger Österreicher auf der B 100 im Ortgebiet Thal, Gemeindegebiet Assling, einen Lkw von Sillian kommend in Richtung Lienz. Im Ortskern bog ein 51-jähriger Deutscher mit seinem Auto unmittelbar vor dem Laster von rechts kommend in die B 100 ein. Trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers konnte der Lkw-Lenker den Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Autofahrer und die mitfahrende 39-jährige Ehefrau sowie die 9-jährige Tochter wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Lienz eingeliefert, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Am Auto entstand Totalschaden, die Schadenshöhe am Lkw ist derzeit nicht bekannt. Die B 100 musste kurzfristig für den gesamten Verkehr gesperrt werden, weshalb es aufgrund des starken Verkehrsaufkommens zu erheblichen Staus in beiden Fahrtrichtungen kam.