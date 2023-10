In schwierigen Zeiten steht Osttirols Musikszene zusammen. Diesen Zusammenhalt demonstrieren die beiden Osttiroler Bands "Fourtunez" und Suntown Music am 13. Oktober in Außervillgraten. Die Sportunion Villgraten veranstaltet im Haus Valgrata nämlich ein Benefizkonzert für die Familie Hofmann, vulgo "Michla". Bei einem Großbrand Mitte September wurde der Hof stark in Mitleidenschaft gezogen und kann seitdem nicht mehr bewohnt werden.

Die Gemeinde Außervillgraten hat als finanzielle Hilfestellung für die Familie bei der RAIKA Villgratental ein Spendenkonto eingerichtet.