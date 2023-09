So etwas wie im vergangenen Jahr möchte ich nicht mehr erleben“, sagte Franz Theurl, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lienzer Bergbahnen am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz. Er meint damit jenes Schmachvideo, in welchem sich ein Nordtiroler Skitourengeher über die Beschneiung am Hochstein lustig gemacht hat. Deshalb habe sich der Aufsichtsrat dagegen ausgesprochen, die Sektion 3, also den Lift hinauf zur Hochsteinhütte, heuer nicht in Betrieb zu nehmen. „Wir fokussieren uns heuer auf den Weltcup und das Familienangebot im Bereich der Moosalm“, sagt Mario Tölderer, Geschäftsführer der Lienzer Bergbahnen, dazu. Gemeinsam mit Theurl stellte er die Fahrpläne für die beiden Skigebiete Hochstein und Zettersfeld vor.

Nachtskitouren

Ist die Sektion 3 nun langfristig gestorben? „Nein“, sagt Theurl. Es gebe sogar Überlegungen einen neuen Lift hinauf zur Hochsteinhütte zu bauen. Eine Umsetzung ist allerdings in weiter Ferne. Derweil spare man sich aber 150.000 Euro an Betriebskosten – wenn die Sektion 3 nicht in Betrieb geht. Stattdessen will man den Hochstein weiter als Skitourenberg etablieren.

Pistentourengeher dürfen sich auf eine Neuheit freuen: An zwei bis drei Tagen sollen die Lienzer Skigebiete für Nachttouren geöffnet werden. Ein ähnliches Konzept gibt es etwa im Skigebiet Drei Zinnen in Vierschach, wo eine Talabfahrt mittwochs erst nach 22 Uhr präpariert wird und die Skihütte länger offen hält. Ein Plan, an welchen Tagen welche Pisten am Abend freigegeben werden, wird derzeit ausgearbeitet – auch in Zusammenarbeit mit den Hüttenbetreibern.

Theurl und Tölderer präsentierten den Fahrplan der Bergbahnen für den Winter © Michael Egger

In Verhandlungen ist man derzeit auch mit den Verantwortlichen der Hochsteinstraße in Bannberg. Der Plan von Theurl: „Dass es ein Shuttle für die Rodler hinauf zur Hochsteinhütte gibt.“ Eine Einigung gebe es derzeit aber noch nicht.

Betriebsleiter gefunden

Generell ist man für den Winter gerüstet. Tölderer hat bereits einen fix fertigen Beschneiungsplan für den bevorstehenden Winter ausgearbeitet. Und auch die personellen Löcher konnte man stopfen. So wurde etwa die vakante Stelle des Betriebsleiters nachbesetzt. „Extern“, informiert der Aufsichtsratsvorsitzende Theurl dazu. Mit der Sommersaison 2023 ist man im Management der Bergbahnen zufrieden – auch weil immer mehr Downhill-Biker nach Lienz kommen, um die Hochsteintrails zu befahren.