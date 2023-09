Wie lange es die Leckfeldtrophy in Sillian schon gibt, ist nicht bekannt. Was man weiß ist, dass die teilnehmenden Sportler bei dieser Veranstaltung jedes Mal an ihr Limit gehen. Die Leckfeldtrophy 2023, die heuer vom Alpenverein, Sektion Sillian, ausgetragen wurde, verlangte den teilnehmenden Sportlern alles ab. In einer Fabelzeit von 30 Minuten und 49 Sekunden schaffte Josef Bodner aus Kartitsch die vier Kilometer und 840 Höhenmeter zur Leckfeldalm. Dabei deklassierte er den Zweitplatzierten um über 3 Minuten. Auf den weiteren Rängen folgten der Italiener Stefano Ventrato und Sandro Köck aus Kartitsch.

Das Siegerfoto: Ventrato, Bodner und Köck © KK/Alpenverein, Sektion Sillian