Der 22. "Draulauf Sport Sunny" wurde am Wochenende von der Laufgemeinschaft Hochpustertal und der Sportunion Abfaltersbach durchgeführt. 120 Kinder und Jugendliche sowie 74 Erwachsene nutzen das optimale Laufwetter, um wieder Punkte im Raiffeisenläufercup zu sammeln. Julia Fuchs von der Union Raika Compedal sowie Michael Walder Preßlaber von der SU Raiffeisen Lavant setzten ihre Siegesserie in der Kategorie U8 fort. Valentina Zoier von der SU Raiffeisen Lavant durfte sich erstmals über einen Sieg in der Klasse WU10 freuen. Bei den männlichen U10 siegte der klare Favorit Noel Oberkofler des SV Dölsach und baute seine Cupführung weiter aus.

In der Klasse der weiblichen U12 kam es erneut zum Duell der Läuferinnen Lorena Oberhammer (SU Raiffeisen Lavant) und Madlen Kerschbaumer (WSV Stall). Oberhammer konnte dabei das Rennen mit nur 1,7 Sekunden Vorsprung für sich entscheiden. Leonas Plankensteiner vom SV Dölsach erreichte als erster die Ziellinie bei den MU12, für ihn war es der fünfte Sieg im siebten Rennen. Während der junge Sportler des SC Laufsport Hermagor Xaver Matteo Jost MU14 einen unangefochtenen Start-Ziel-Sieg mit 32,5 Sekunden Vorsprung feiern konnte, war es für die die Siegerin WU14 Anja Lukasser Union Raika Compedal nicht so leicht. Lukasser konnte sich erst in der letzten Runde mit einem starken Finish gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen.

In der Klasse U16 machten Marie Mayr und Markus Mayr, beide vom ASV Oberwielenbach, mit ihren Siegen dieses Wochenende auch im Cup alles klar. Ein Sieg in der Gesamtwertung dürfte ihnen nicht mehr zu nehmen sein.

Philip Fuchs führt Gesamtwertung an

Im Hauptlauf der Frauen und Männer M60+ über 3,8 Kilometer krönte sich Katia Engl vom SSV Bruneck/Volksbank zur Tagessiegerin. Lia-Kyrie Lerchbaumer Union Raika Lienz WU18, Claudia Urbaner W30, Maria Mitterer Aßlaber W40 beide SU Leisach-LA sowie Elena Casaro W50 des AC 2000 Toblach und Herta Pfattner W60 des US Quercia siegten in ihren Klassen. Bei den Männer M50 und M60 gingen die Siege an Wolfgang Klocker aus Amlach und Bernhard Eisenstecken vom US Quercia. Alfred Schett Union, Raika Strassen entschied die Kategorie M70 für sich.



Start Hauptlauf Damen und Masters © KK/UNTERASINGER

Einen unangefochtenen Sieg im Hauptlauf der Männer U18 bis M40 gab es für Philip Fuchs, Union Raika Compedal. Nach seinem vierten Tagessieg in Folge kann er auch in der Gesamtwertung des 34. Raiffeisenläufercups nicht mehr eingeholt werden.

Bei den MU18 siegte Johannes Unterasinger, SU Leisach-LA. Das Rennen in der Klasse MU20 konnte Magnus Bergmann der LG Hochpustertal für sich entscheiden. Für die Union Raika Lienz sorgte Andrzej Biel in der Klasse M30 für einen Sieg. Die Wertung M40 konnte Daniel Hainzer des SV Dölsach erstmals in dieser Saison für sich entscheiden.



Die Tagessieger Philip Fuchs und Katia Engl © KK/UNTERASINGER

Die letzten beiden Rennen werden am 30. September in Tristach mit dem 2. Cross-Country-Lauf und am 15. Oktober mit dem 34. Pustertaler Herbstlauf in Leisach ausgetragen. Anschließend nach dem Finale in Leisach findet die Gesamtsiegerehrung des RLC in der Römerstube in Lavant statt. Alle Ergebnisse und Informationen findet man auf der Website unter: www.raiffeisenläufercup.at