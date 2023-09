Der Eintritt zum ersten Stadtteilfest in Lienz, welches um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst unterschiedlicher Konfessionen in der Kirche zur Heiligen Familie beginnt, ist frei. Die Programmpunkte für Interessierte sind vielseitig. So lädt Historiker Martin Kofler ab 11 Uhr zur Photoarchiv-Ausstellung "Bilderreise von der Friedensiedlung in die Südtiroler Siedlung", welche zusätzlich zwei Wochen lang in der Kirche zu sehen sein wird. Zwischen 13 und 14.30 Uhr kann man die Lienzer Friedensiedlung und die dort vorhandene Kunst, unter der fachkundigen Führung von Eleonora Bliem-Scolari, entdecken.