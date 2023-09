Los geht‘s am Samstag mit der Morgenshow ab 5 Uhr live vom Lienzer Hauptplatz, die seitens Radio Kärnten –„no na“ - von Mike Diwald moderiert wird, dem seine Tiroler Kollegin Barbara Kohla zur Seite stehen wird.

„No na“ deswegen, weil Mike Diwald 1965 in Lienz geboren wurde und die ersten 15 Jahre seines Lebens in der Dolomitenstadt verbrachte, ehe er nach Kärnten übersiedelte. „Ich bin quasi die Schnittmenge der beiden Landesstudios und freue mich bereits riesig auf diese Sendung aus der alten Heimat“, sagt Mike Diwald, der sich für seine Tiroler Premiere allerhand vorgenommen hat. „Ich werde unter anderem im Gymnasium Lienz Station machen, um nachzuforschen, ob es in den Archiven irgendwelche Zeugnisse früherer „Schandtaten“ gibt.“ Außerdem sind als Gäste in der Morgenshow Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Werner Grissmann geplant, den Mike Diwald noch aus dessen Glanzzeit als „Zwischenbestzeit-Weltmeister“ persönlich sehr gut kennt.

Nach der Morgenshow geht das gemeinsame Radioprogramm weiter. Bis 17 Uhr wird aus Lienz gesendet und allerlei Wissenswertes über den gesamten Bezirk berichtet. Nachdem Osttirol unmittelbar an Kärnten, nicht aber an Tirol grenzt, kann sich Programmchef Martin Weberhofer einen kleinen freundschaftlichen Seitenhieb auf die Tiroler Kollegen nicht verkneifen: „Wir wissen, dass viele Osttiroler zu unseren treuesten Hörerinnen und Hörer zählen, weil sie eben oftmals eher in Richtung Kärnten als nach dem schwieriger erreichbaren Nordtirol orientiert sind!“

In diesem Zusammenhang fällt einem der Tiroler Altlandeshauptmann Eduard Wallnöfer ein, der einst androhte, die Tiroler Schützen aufmarschieren zu lassen, sollte es von Kärntner Seite Begehrlichkeiten Richtung Osttirol geben, die selbstverständlich nie ganz ernst gemeint waren. Derart Geschichtliches oder besser gesagt Geschichtsträchtiges wird es natürlich ebenso zu besprechen geben wie Gesellschaftliches, Kulinarik und Sport. Haubenkoch Ernst Moser aus Matrei kommt zu Wort, „Licht-ins-Dunkel-Radler“ Ulrich Mattersberger, „Mr. Giro-d’Italia“ Franz Theurl und viele weitere Osttiroler Persönlichkeiten.

Gesendet wird live vom Lienzer Hauptplatz, von 5 bis 9 Uhr moderieren Barbara Kohla und Mike Diwald, von 9 bis 13 Uhr Sebastian Possert und Martin Weberhofer und von 13 bis 17 Uhr Isabella Krassnitzer mit Marco Ventre.

Zu Ende geht der lange ORF Radiotag aus Osttirol mit einer gemeinsamen Fußballsendung von 17 bis 19 Uhr - die WSG-Tirol empfängt am Innsbrucker Tivoli den WAC, berichtet wird auch vom Spiel Austria Klagenfurt gegen Lustenau.