Der von Tanja Ranacher eröffnete Friseursalon am Lienzer Hauptplatz ist beliebt bei Jung und Alt. Anfang Juni eröffnete die 25-Jährige ihr Geschäft "Cut&Color by Tanja" und bereits zwei Wochen vor der Eröffnung war sie schon ausgebucht. "Natürlich bleiben mir als Friseurin meine Stammkunden treu. Die Nachfrage bei jungen und jung-gebliebenen Leuten ist dennoch groß", sagt Ranacher. Ihr Geheimnis: ein guter Social Media-Auftritt, vor allem auf Instagram.

Gemeinsam mit ihrer Beauty Assistentin Sandra arbeitet sie in ihrem Salon. Dabei steht die Qualität und Kundenzufriedenheit im Vordergrund. "Bei uns gibt es keine Massenabfertigung. Wir nehmen uns Zeit für jeden einzelnen Kunden", so Ranacher weiter. Das sei ein weiterer Grund für den Erfolg.

Friseurin mit Leib und Seele

Die gebürtige Großkirchheimerin wusste bereits im Kindesalter, dass sie Friseurin werden will. Doch beim "nur" Haare schneiden ist es auf Dauer nicht geblieben. Ranacher war bereits drei mal für den "Austrian Hairdressing Award", den Oscar der österreichischen Friseure, nominiert und hat einmal beim "Global Creative Award" in der Kategorie "New Talents" Gold gewinnen können.

Mit ihrem "kleinen aber feinen" Friseursalon will die Wahl-Lienzerin ihren Kunden vor allem Zeit schenken und ihren Wünschen nachgehen. "Einige Kunden kommen mit Instagram-Fotos und ich werfe dann mein geschultes Auge darauf und versuche dies dann bestmöglichst umzusetzen. Da nehme ich jede Herausforderung an", sagt Ranacher.

Besonders beliebt seien derzeit natürliche Farben und auch Strähnen. Wer sich gleich einen Termin ausmachen will, muss sich jedoch mit einer Wartezeit von zehn Tagen bis zwei Wochen abfinden. "Ich musste auch schon Kunden drei Wochen warten lassen."