Erst jetzt wurde eine schöne Aktion der Feuerwehr Oberdrum bekannt. Am Mittwoch dem 30.August, wurde für die Feuerwehr ein stiller Alarm ausgelöst. Nicht etwa, weil es brannte oder weil es einen Unfall gegeben hat. Die Feuerwehr wurde zu einem "tierischen Einsatz" gerufen. Im Carport eines Wohnhauses in Ort hatte sich eine Katze in einem Abflussrohr verfangen.